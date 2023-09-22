ISW: Українська бронетехніка діє за останньою лінією російської оборони на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Аналітики Інституту вивчення зауважили, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і перешкод «Зуби дракона», які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Про це пише УНН з посиланням на ISW.
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Проте аналітики зазначають, що залишається незрозумілим, чи збережуть українські сили ці позиції.
Це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони. Зазначається, що присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом.
Українські сили, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб вивести свої машини вперед.
“Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них, щоб зупинити їх, і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі”, - пише ISW.
Додаткові дані свідчать, що українські сили також просувалися на захід і південний захід від Вербового.
Нагадаємо
Українські захисники протягом 19 вересня просунулися в районі села Вербове Запорізької області. Також українські диверсійно-розвідувальні групи висадилися на лівому березі Дніпра.