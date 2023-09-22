ISW: Украинская бронетехника действует за последней линией российской обороны на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Аналитики Института изучения отметили, что украинская бронетехника продвигалась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий «Зубы дракона», которые являются частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Об этом пишет УНН со ссылкой на ISW.
Детали
Однако аналитики отмечают, что остается непонятным, сохранят ли украинские силы эти позиции.
Это первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками за пределами российской трехуровневой обороны. Отмечается, что присутствие украинской бронетехники за конечной линией нынешнего российского оборонительного слоя указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь.
Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы вывести свои машины вперед.
“Способность Украины подводить бронетехнику к самым мощным российским оборонительным сооружениям и сквозь них, чтобы остановить их, и управлять этой техникой вблизи подготовленных российских оборонительных позиций являются важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении”, - пишет ISW.
Дополнительные данные свидетельствуют, что украинские силы также продвигались к западу и юго-западу от Вербового.
Напомним
Украинские защитники в течение 19 сентября продвинулись в районе села Вербовое Запорожской области. Также украинские диверсионно-разведывательные группы высадились на левом берегу Днепра.