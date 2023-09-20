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Українські бійці просунулися в районі Вербового на Запорізькому напрямку - ISW

Українські бійці просунулися в районі Вербового на Запорізькому напрямку - ISW

Київ • УНН

 • 380757 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Українські захисники протягом минулої доби, 19 вересня, просунулися в районі села Вербове Запорізької області. Також українські диверсійно-розвідувальні групи висадилися на лівому березі Дніпра, пише УНН з посиланням на останній звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Цитата

"Українські війська 19 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту, просувалися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та в західній частині Запорізької області. Вони провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Аналітики з посиланням на геолокаційні кадри від 18 вересня інформують, що українські війська просувалися на захід від Вербового. Російські джерела, включно з Міноборони рф, стверджували, що українські сили "безуспішно" атакували в напрямку Новопрокопівки, а також поблизу Вербового та Роботиного.

Окремі українські та російські джерела також повідомили, що українські війська завдали ударів по двох російських військових штабах у Запорізькій та Херсонській областях. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські війська завдали удару по невизначеному російському військовому штабу поблизу Мелітополя Запорізької області. За словами російського джерела, ЗСУ завдали удару по штабу російської 7-ї гвардійської гірсько-десантної (ВДВ) дивізії в Херсонській області.

Водночас російський військовий блогер заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому березі Дніпра. Він стверджував, що українські сили висадилися на північ від Підстепного та на Козацький острів, і що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.

Нагадаємо

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов 19 вересня повідомив, що російські окупанти ведуть безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, Мар'їнки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують тримати оборону та завдають ворогу втрат.

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