На Таврійському напрямку ворог за добу завдав 21 авіаудар та здійснив 819 обстрілів - ОСУВ "Таврія"

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"Протягом минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, провів 19 бойових зіткнень та здійснив 819 обстрілів з танків і артилерії. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема в районі Мар'їнки, окупанти здійснили понад десять невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - поінформував Штупун.

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За словами речника, ворог не припиняє спроб захопити Мар'їнку Донецької області, однак не може "взяти" цей населений пункт з 2014 року.

"Це такий собі символ, і на даний час, дивлячись на ситуацію на лінії бойового зіткнення, - це єдина можливість російської пропаганди заявити хоч про щось", - зазначив Штупун, додавши, що окупанти весь час там зазнають втрат, піхоту "женуть піхоту просто на забій".

Крім цього, він поінформував, що Сили оборони продовжують наступальну операцію, а втрати ворога "вже другу добу поспіль ростуть". Так, минулої доби загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали 293 особи, в полон здалися чотири окупанти, знищено 47 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, дев'ять бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем 20 безпілотників різних, сім одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної. Також ми знищили чотири склади боєприпасів та ще два інших важливих об'єктів ворога", - перерахував він.

Нагадаємо

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що російські окупанти ведуть безуспішні наступальні дії в в районі Роботиного Запорізької області, Мар'їнки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують тримати оборону та завдають ворогу втрат.