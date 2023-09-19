Війська рф ведуть безуспішні наступальні дії в районі Роботиного та Мар'їнки - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російські окупанти ведуть безуспішні наступальні дії в в районі Роботиного Запорізької області, Мар'їнки Донецької області. Водночас Сили оборони продовжують тримати оборону та завдають ворогу втрат, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
Деталі
Він повідомив, що на Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
Крім цього, противник намагався наступати на Мар'їнському напрямку - в районі Мар'їнки Донецької області. Протягом доби окупанти здійснили десять невдалих спроб витіснити українські підрозділи із зайнятих позицій.
Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
"Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мав", - розповів Ковальов.
За його словами, на Авдіївському та Шахтарському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу, давити на ворога та крок за кроком відвойовувати нашу землю.
Цитата
"Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях наших військ та населених пунктах", - поінформував речник.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 273 460 осіб, 4628 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.