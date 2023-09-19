Войска рф ведут безуспешные наступательные действия в районе Роботино и Марьинки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Российские оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в в районе Роботино Запорожской области, Марьинки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают держать оборону и наносят врагу потери, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что на Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.
Кроме этого, противник пытался наступать на Марьинском направлении - в районе Марьинки Донецкой области. В течение суток оккупанты совершили десять неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занятых позиций.
В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
"Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клищеевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел", - рассказал Ковалев.
По его словам, на Авдеевском и Шахтерском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу, давить на врага и шаг за шагом отвоевывать нашу землю.
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"За прошедшие сутки состоялось 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям наших войск и населенных пунктах", - сообщил спикер.
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 460 человек, 4628 танков и сотен единиц другой военной техники.