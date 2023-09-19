Ще плюс 520: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ.19 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 273 460 осіб, 4628 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб,
  • танків ‒ 4628 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6062 (+35) од,
  • РСЗВ – 778 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 526 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1479 (+17),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 903 (+2).

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