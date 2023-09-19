Українська авіація завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.
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Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.
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