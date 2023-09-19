Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск поражено 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.
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