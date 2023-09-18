На Херсонском направлении украинские воины наносят поражения по тылам противника - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Силы обороны Украины продолжают вести оборону на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений на передовой, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ “Север” на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ “Хортица” на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клищеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь в течение минувших суток враг совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.
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На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Добавим
Силы обороны успешно отбили 5 атак противника в районе Клищеевки и Белой Горы в Донецкой области.