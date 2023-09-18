Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ХСУ, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділами ракетних військ уражено:
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- 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,
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- 2 зенітно-ракетних комплекси,
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- 11 артилерійських засобів,
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- 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.
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Загалом протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень на фронті.
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