Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ХСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделениями ракетных войск поражено:
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- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
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- 2 зенитно-ракетных комплекса,
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- 11 артиллерийских средств,
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- 3 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.
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Всего за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений на фронте.
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