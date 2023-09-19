Еще плюс 520: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 460 человек, 4628 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 273 460 (+520) человек,
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- танков - 4628 (+5) ед,
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- боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,
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- артиллерийских систем – 6062 (+35) ед,
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- РСЗО – 778 (+2) ед,
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- средства ПВО - 526 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),
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- крылатые ракеты - 1479 (+17),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8601 (+30) ед,
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- специальная техника - 903 (+2).
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