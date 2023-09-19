Еще плюс 520: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ.19 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 273 460 человек, 4628 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.