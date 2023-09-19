На Таврическом направлении враг за сутки нанес 21 авиаудар и совершил 819 обстрелов - ОСУВ "Таврия"

ukru
Эксклюзив
13:47 • 8039 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 17927 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 17967 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 31785 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 101940 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 125371 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 154908 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 187655 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136880 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127106 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 116397 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 49006 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 108755 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 75331 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 44430 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 154916 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 187661 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 131678 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 138525 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 175456 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 25685 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 108755 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 151723 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158822 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162901 просмотра
Актуальное
На Таврическом направлении враг за сутки нанес 21 авиаудар и совершил 819 обстрелов - ОСУВ "Таврия"

На Таврическом направлении враг за сутки нанес 21 авиаудар и совершил 819 обстрелов - ОСУВ "Таврия"

Киев • УНН

 • 113513 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 18 сентября, на Таврическом направлении российские оккупанты нанесли 21 авиаудар, совершили 819 обстрелов из танков и артиллерии. Состоялось 19 боестолкновений, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона, передает УНН. 

Цитата

"За прошедшие сутки враг нанес 21 авиационный удар, провел 19 боевых столкновений и совершил 819 обстрелов из танков и артиллерии. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности в районе Марьинки, оккупанты осуществили более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - проинформировал Штупун.

Детали

По словам спикера, враг не прекращает попыток захватить Марьинку Донецкой области, однако не может "взять" этот населенный пункт с 2014 года.

"Это некий символ, и в настоящее время, глядя на ситуацию на линии боевого соприкосновения, - это единственная возможность российской пропаганды заявить хоть о чем-то", - отметил Штупун, добавив, что оккупанты все время там несут потери, пехоту "гонят пехоту просто на убой".

Кроме этого, он проинформировал, что Силы обороны продолжают наступательную операцию, а потери врага "уже вторые сутки подряд растут". Так, за прошедшие сутки общие потери врага на Таврическом направлении составили 293 человека, в плен сдались четыре оккупанта, уничтожено 47 единиц военной техники противника.

"В частности, девять боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 20 беспилотников различных, семь единиц автомобильной техники и две единицы специальной. Также мы уничтожили четыре склада боеприпасов и еще два других важных объекта врага", - перечислил он.

Напомним

спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что российские оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в в районе Роботино Запорожской области, Марьинки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают держать оборону и наносят врагу потери.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы