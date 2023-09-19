На Таврическом направлении враг за сутки нанес 21 авиаудар и совершил 819 обстрелов - ОСУВ "Таврия"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 18 сентября, на Таврическом направлении российские оккупанты нанесли 21 авиаудар, совершили 819 обстрелов из танков и артиллерии. Состоялось 19 боестолкновений, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"За прошедшие сутки враг нанес 21 авиационный удар, провел 19 боевых столкновений и совершил 819 обстрелов из танков и артиллерии. В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности в районе Марьинки, оккупанты осуществили более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - проинформировал Штупун.
Детали
По словам спикера, враг не прекращает попыток захватить Марьинку Донецкой области, однако не может "взять" этот населенный пункт с 2014 года.
"Это некий символ, и в настоящее время, глядя на ситуацию на линии боевого соприкосновения, - это единственная возможность российской пропаганды заявить хоть о чем-то", - отметил Штупун, добавив, что оккупанты все время там несут потери, пехоту "гонят пехоту просто на убой".
Кроме этого, он проинформировал, что Силы обороны продолжают наступательную операцию, а потери врага "уже вторые сутки подряд растут". Так, за прошедшие сутки общие потери врага на Таврическом направлении составили 293 человека, в плен сдались четыре оккупанта, уничтожено 47 единиц военной техники противника.
"В частности, девять боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 20 беспилотников различных, семь единиц автомобильной техники и две единицы специальной. Также мы уничтожили четыре склада боеприпасов и еще два других важных объекта врага", - перечислил он.
Напомним
спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что российские оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в в районе Роботино Запорожской области, Марьинки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают держать оборону и наносят врагу потери.