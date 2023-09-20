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Украинские бойцы продвинулись в районе Вербового на Запорожском направлении - ISW

Украинские бойцы продвинулись в районе Вербового на Запорожском направлении - ISW

Киев • УНН

 • 380754 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украинские защитники за прошедшие сутки, 19 сентября, продвинулись в районе села Вербово Запорожской области. Также украинские диверсионно-разведывательные группы высадились на левом берегу Днепра, пишет УНН со ссылкой на последний отчет Института изучения войны (ISW).

Цитата

"Украинские войска 19 сентября вели наступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта, продвигались вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная и в западной части Запорожской области. Они провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед", - говорится в сообщении.

Детали

Аналитики со ссылкой на геолокационные кадры от 18 сентября информируют, что украинские войска продвигались на запад от Вербового. Российские источники, включая Минобороны рф, утверждали, что украинские силы "безуспешно" атаковали в направлении Новопрокоповки, а также вблизи Вербового и Роботино.

Отдельные украинские и российские источники также сообщили, что украинские войска нанесли удары по двум российским военным штабам в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя Запорожской области. По словам российского источника, ВСУ нанесли удар по штабу российской 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) дивизии в Херсонской области.

В то же время российский военный блогер заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра. Он утверждал, что украинские силы высадились к северу от Подстепного и на Казацкий остров, и что украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

Напомним

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 19 сентября сообщил, что российские оккупанты ведут безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, Марьинки Донецкой области. В то же время Силы обороны продолжают держать оборону и наносят врагу потери.

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