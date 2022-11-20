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ISW: російські військові намагаються посилити позиції на окупованих територіях

ISW: російські військові намагаються посилити позиції на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 290175 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські військові намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона, передає УНН.

Деталі 

ISW пише, що російські загарбники починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військових. ISW з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і додать, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Також аналітики припускають, що рф також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області білорусі. Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Також ISW пише, що представники американської розвідки заявили 19 листопада, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада заключили угоду про виробництво іранських безпілотників на російській території.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти посилили атаки на сході після втрати Херсона – WSJ

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