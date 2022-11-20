ISW: російські військові намагаються посилити позиції на окупованих територіях

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ISW пише, що російські загарбники починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військових. ISW з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і додать, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Також аналітики припускають, що рф також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області білорусі. Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Також ISW пише, що представники американської розвідки заявили 19 листопада, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада заключили угоду про виробництво іранських безпілотників на російській території.

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