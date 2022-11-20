ISW: российские военные пытаются усилить позиции на оккупированных территориях

Детали

ISW пишет, что российские захватчики начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военных. ISW со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и добавили, что российские войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

Также аналитики предполагают, что россия также привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области беларуси. Российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованные и передислоцированные военнослужащие для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области.

Также ISW пишет, что представители американской разведки заявили 19 ноября, что российские и иранские официальные лица в начале ноября заключили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.

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