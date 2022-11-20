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ISW: российские военные пытаются усилить позиции на оккупированных территориях

ISW: российские военные пытаются усилить позиции на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 290174 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские военные пытаются усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона, передает УНН.

Детали 

ISW пишет, что российские захватчики начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военных. ISW со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и добавили, что российские войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

Также аналитики предполагают, что россия также привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области беларуси. Российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованные и передислоцированные военнослужащие для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области.

Также ISW пишет, что представители американской разведки заявили 19 ноября, что российские и иранские официальные лица в начале ноября заключили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.

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