ISW: поповнення армії РФ не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції
Київ • УНН
Поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції на декількох напрямках одночасно в ході очікуваного літнього наступу.
Поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Очільник Кремля Путін заявив, що в 2024 році Росія набрала 160 тис. нових військовослужбовців, і ця цифра цілком узгоджується з повідомленнями про те, що російські збройні сили набирають близько 30 тис. військовослужбовців на місяць.
Як пишуть аналітики, значна частина цього нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань.
За останні місяці ISW спостерігав "пульсацію" російських наступальних операцій уздовж фронту, коли загарбники чергують інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат. Наявність нового особового складу, ймовірно, є одним з кількох визначальних чинників, що впливають на рішення російських військ чергувати інтенсивні наступальні операції з менш інтенсивними.
За оцінками Інституту вивчення війни, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.
Ці обмежені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, швидше за все, будуть недостатніми для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на декількох напрямках. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться обрати один основний напрямок під час очікуваної літньої наступальної операції, якщо воно має намір використати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції.
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