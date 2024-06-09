ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

Пополнение российской армии новобранцами не позволит ей проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях. Новые резервы не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW), передает УНН.

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Глава Кремля Путин заявил, что в 2024 году Россия набрала 160 тыс. новых военнослужащих, и эта цифра вполне согласуется с сообщениями о том, что российские вооруженные силы набирают около 30 тыс. военнослужащих в месяц.

Как пишут аналитики, значительная часть этого нового личного состава будет выполнять функции боевого обеспечения и поддержки боевой службы или позже, после обучения, возьмет на себя функции боевых задач.

В последние месяцы ISW наблюдал "пульсацию" российских наступательных операций вдоль фронта, когда захватчики чередуют интенсивные атаки с более низкими оперативными темпами для восполнения потерь. Наличие нового личного состава, вероятно, является одним из нескольких определяющих факторов, влияющих на решение российских войск чередовать интенсивные наступательные операции с менее интенсивными.

По оценкам Института изучения войны, запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов, способные проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.

Эти ограниченные российские резервы оперативного и стратегического уровня, скорее всего, будут недостаточными для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбрать одно основное направление во время ожидаемой летней наступательной операции, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции.

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