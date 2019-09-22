Іспанія дозволила США збільшити військово-повітряну базу на своїй території
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Рада міністрів Іспанії дозволила Вашингтону збільшити і модернізувати військово-повітряну базу США Морон-де-ла-Фронтера недалеко від Севільї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Територія бази буде розширена на 25,2 тис. квадратних метра, що дозволить модернізувати злітно-посадкову смугу. Після проведення необхідних робіт, база поліпшить свої оперативні можливості і зможе приймати в будь-який час доби і в будь-яку погоду найбільші літаки військово-повітряних сил США", - йдеться в повідомленні.
На даний момент на базі знаходиться понад 2 тисячі американських військових і 600 морських піхотинців із підрозділу швидкого реагування Special Purpose Marine Air-Ground Task Force, 15 літаків-заправників КС 130J Super Hercules і 21 конвертоплан MV-22 Osprey. Також зазначається, що "база використовується для транзиту військових контингентів і вантажів, які направляються із США на Близький Схід, в Африку і в Афганістан".
У американців є ще одна база на півдні Іспанії, яка розташована в селищі Рота.
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