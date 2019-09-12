У Барселоні на мітинг за незалежність Каталонії вийшли 600 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Барселоні сотні тисяч людей зібралися на мітинг за відокремлення від Іспанії, відзначивши таким чином Національний день Каталонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
"За підрахунками поліції Барселони, на мітингу зібрались близько 600 тисяч людей. Це менше, ніж у попередні роки, починаючи з 2012-го, коли розпочалися масові виступи за незалежність", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що сотні тисяч осіб зібралися на мітинг у Національний день Каталонії з вимогою надати регіонові незалежність від Іспанії.
На акції також вимагали звільнити увʼязнених каталонських депутатів, затриманих після невдалої спроби проголосити незалежність у 2017 році.
Найбільше учасників аналогічний мітинг у Барселоні зібрав 2014 року - 1,8 млн осіб.
Нагадаємо, глава Каталонії закликав уряд Іспанії "дати голос регіону".