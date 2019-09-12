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В Барселоне на митинг за независимость Каталонии вышли 600 тысяч человек

В Барселоне на митинг за независимость Каталонии вышли 600 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 23829 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Барселоне сотни тысяч людей собрались на митинг за отделение от Испании, отметив таким образом Национальный день Каталонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

"По подсчетам полиции Барселоны, на митинге собралось около 600 000 человек. Это меньше, чем в предыдущие годы, начиная с 2012 года, когда начались массовые выступления за независимость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотни тысяч человек собрались на митинг в Национальный день Каталонии с требованием предоставить региону независимость от Испании.

На акции также требовали освободить заключенных каталонских депутатов, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость в 2017 году.

Больше всего участников аналогичный митинг в Барселоне собрал 2014 года - 1800000 человек.

Напомним, глава Каталонии призвал правительство Испании "дать голос региону".

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