"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на клуб в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб, передає УНН з посиланням на Аl Jazeera.
"В продовження священних операцій, які "Ісламська держава" проводить проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат здійснив напад на один з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято ", - йдеться в заяві.
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Ця заява була зроблена після того, як в Туреччині повним ходом розпочалися пошуки, принаймні одного нападника, який підозрюється у вчиненні нападу на нічний клуб.
Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.
Громадянин, пов’язаний з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”, підозрюється у теракті в Стамбулі.
Як повідомляв УНН, в Туреччині ідентифікували 38 з 39 загиблих внаслідок атаки на нічний клуб Reіna в новорічну ніч.