"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, где погибли 39 человек, передает УНН со ссылкой на Аl Jazeera.
"В продолжение священных операций, которые "Исламское государство" проводит против защитника креста - Турции, солдат-герой халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник", - говорится в заявлении.
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Это заявление было сделано после того, как в Турции полным ходом начались поиски, по крайней мере одного нападающего, который подозревается в совершении нападения на ночной клуб.
Напомним, турецкая полиция ведет поиски вооруженного мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.
Гражданин, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", подозревается в теракте в Стамбуле.
Как сообщал УНН, в Турции идентифицировали 38 из 39 погибших в результате атаки на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь.