Іскандер, Вадя Ротор, Юнона, Фріда - українці дивували вибором нових імен
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Підбиваючи підсумки 2017 року у КМДА провели статистику щодо зміни киянами власних імен. Серед найекзотичніших змін відзначили Юліанну, котра тепер зветься ім'ям римської богині Юнони, а серед чоловіків Вадим став Вадя Ротор, Денис Хасаном, Олександр Іскандером, а Анатолій Альтаіром, передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
У відомстві зазначили, що в цьому році ними зафіксовано цікаві факти відходу від стандартів та шаблонів.
"Так, Віталій, Вадим, Богдан, Денис, В’ячеслав, Роман, Микита, Олександр, Олексій, Ростислав, Анатолій, Василь, Станіслав стали: Ієн, Вадя Ротор, Йєхонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорін, Іскандер, Томас, Роні, Альтаір, Ласло, Аарон.
Так, Альтаїр назва найяскравішої зірки в сузір'ї Орла, Іскандер то назва оперативно-тактичного ракетного комплексу або ж арабський аналог українського Олександра.
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А ось Ольга, Наталія, Оксана, Лариса, Марія, Євгенія, Юліанна, Юлія, Лілія, Лідія, Людмила, Ірина, Катерина стали: Софіко, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нілуфер, Фріда, Лялія, Ейна, а дві дівчини обрали собі нове імя - Ріна," - повідомили у відомстві.
Так, Нілуфер, то район в турецькій провінції, Юнона римська богиня, дружина Юпітера.
Також у прес-службі повідомили, що у 2011 році у Києві з’явився власний Джеймс Бонд, однак, у 2017 році він повернув собі власне прізвище та ім’я.
Крім того у КМДА зазначили, що зміну імен з традиційних на екзотичні проводили кияни 1970-х та 1990-х років народження. В той час киян 1980-х років народження серед них майже немає.