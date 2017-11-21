Искандер, Вадя Ротор, Юнона, Фрида - украинцы удивляли выбором новых имен

В ведомстве отметили, что в этом году ими зафиксировано интересные факты ухода от стандартов и шаблонов.

"Так, Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав стали: Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас , Рони, Альтаир, Ласло, Аарон.

Так, Альтаир название самой яркой звезды в созвездии Орла, Искандер название оперативно-тактического ракетного комплекса или арабский аналог украинского Александра.

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А вот Ольга, Наталья, Оксана, Лариса, Мария, Евгения, Юлианна, Юлия, Лилия, Лидия, Людмила, Ирина, Екатерина стали: Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялиа, Эйна, а две девушки выбрали себе новое имя - Рина", - сообщили в ведомстве.

Так, Нилуфер, то район в турецкой провинции, Юнона римская богиня, жена Юпитера.

Также в пресс-службе сообщили, что в 2011 году в Киеве появился собственный Джеймс Бонд, однако, в 2017 году он вернул себе свою фамилию и имя.

Кроме того, в КГГА отметили, что изменение имен из традиционных на экзотические проводили киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения. В то время киевлян 1980-х годов рождения среди них почти нет.