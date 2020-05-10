Іран заявив про готовність до обміну утримуваними із США без попередніх умов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Іран готовий до повного обміну в’язнями зі Сполученими Штатами, заявив речник уряду країни Алі Рабіеї. За його словами, Вашингтон ще не відповів на цю пропозицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Ми оголосили, що готові без будь-яких передумов обмінятися ув’язненими і обговорювати це питання, але американці ще не відповіли", – повідомив представник уряду.
Він додав, що влада Ірану "занепокоєна безпекою та здоров’ям іранців у в’язницях", а відповідальність за їхній стан в американських тюрмах несе Вашингтон.
"Вашингтон знає про нашу готовність, і ми вважаємо, що немає потреби в третій країні для посередництва між Тегераном і Вашингтоном для обміну в’язнями", заявив Рабіеї.
Минулого тижня західні медіа повідомили, що Тегеран і Вашингтон обговорюють угоду про можливість звільнення ветерана військово-морських сил США Майкла Вайта в обмін на громадянина Ірану, утримуваного США. У березні Вайта тимчасово випустили з в’язниці в рамках заходів із протидії коронавірусній пандемії.
За деякими даними, Іран утримує щонайменше чотирьох американців, в тому числі бізнесмена американсько-іранського походження Сіамака Намазі, його батька Бакера Намазі, а також захисника довкілля та підприємця Морада Тахбаза.
Іран заявляє, що Вашингтон тримає у в’язницях 20 іранців.
В грудні 2019 року дві країни, які перебувають у напружених відносинах, обмінялися ув’язненими – Тегеран звільнив громадянина США Сюеа Вана, а до Ірану зі Сполучених Штатів повернувся утримуваний доти іранський науковець Масуд Солеймані.
Нагадаємо, США ніколи не дозволять Ірану виготовити ядерну зброю.