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Іран заявив про готовність до обміну утримуваними із США без попередніх умов

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Іран готовий до повного обміну в’язнями зі Сполученими Штатами, заявив речник уряду країни Алі Рабіеї. За його словами, Вашингтон ще не відповів на цю пропозицію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Іран заявив про готовність до обміну утримуваними із США без попередніх умов

"Ми оголосили, що готові без будь-яких передумов обмінятися ув’язненими і обговорювати це питання, але американці ще не відповіли", – повідомив представник уряду.

Він додав, що влада Ірану "занепокоєна безпекою та здоров’ям іранців у в’язницях", а відповідальність за їхній стан в американських тюрмах несе Вашингтон.

"Вашингтон знає про нашу готовність, і ми вважаємо, що немає потреби в третій країні для посередництва між Тегераном і Вашингтоном для обміну в’язнями", заявив Рабіеї.

Минулого тижня західні медіа повідомили, що Тегеран і Вашингтон обговорюють угоду про можливість звільнення ветерана військово-морських сил США Майкла Вайта в обмін на громадянина Ірану, утримуваного США. У березні Вайта тимчасово випустили з в’язниці в рамках заходів із протидії коронавірусній пандемії.

За деякими даними, Іран утримує щонайменше чотирьох американців, в тому числі бізнесмена американсько-іранського походження Сіамака Намазі, його батька Бакера Намазі, а також захисника довкілля та підприємця Морада Тахбаза.

Іран заявляє, що Вашингтон тримає у в’язницях 20 іранців.

В грудні 2019 року дві країни, які перебувають у напружених відносинах, обмінялися ув’язненими – Тегеран звільнив громадянина США Сюеа Вана, а до Ірану зі Сполучених Штатів повернувся утримуваний доти іранський науковець Масуд Солеймані.

Нагадаємо, США ніколи не дозволять Ірану виготовити ядерну зброю.

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