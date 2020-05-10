Иран заявил о готовности к обмену удерживаемыми с США без предварительных условий

"Мы объявили, что готовы без каких-либо предпосылок обменяться заключенными и обсуждать этот вопрос, но американцы еще не ответили", - сообщил представитель правительства.

Он добавил, что власти Ирана "обеспокоены безопасностью и здоровьем иранцев в тюрьмах", а ответственность за их состояние в американских тюрьмах несет Вашингтон.

"Вашингтон знает о нашей готовности, и мы считаем, что нет необходимости в третьей стране для посредничества между Тегераном и Вашингтоном для обмена заключенными", заявил Рабиэи.

На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Тегеран и Вашингтон обсуждают соглашение о возможности освобождения ветерана военно-морских сил США Майкла Уайта в обмен на гражданина Ирана, удерживаемого США. В марте Уайта временно выпустили из тюрьмы в рамках мероприятий по противодействию коронавирусной пандемии.

По некоторым данным, Иран удерживает не менее четырех американцев, в том числе бизнесмена американо-иранского происхождения Сиамака Намаза, его отца Бакера Намаза, а также защитника окружающей среды и предпринимателя Морада Тахбаза.

Иран заявляет, что Вашингтон держит в тюрьмах 20 иранцев.

В декабря 2019 года две страны, которые находятся в напряженных отношениях, обменялись заключенными - Тегеран освободил гражданина США Сюеа Вана, а в Иран из США вернулся удерживаемый до тех пор иранский ученый Масуд Солеймани.

Напомним, США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.