Иран заявил о готовности к обмену удерживаемыми с США без предварительных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Иран готов к полному обмену заключенными с Соединенными Штатами, заявил представитель правительства страны Али Рабиэи. По его словам, Вашингтон еще не ответил на это предложение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы объявили, что готовы без каких-либо предпосылок обменяться заключенными и обсуждать этот вопрос, но американцы еще не ответили", - сообщил представитель правительства.
Он добавил, что власти Ирана "обеспокоены безопасностью и здоровьем иранцев в тюрьмах", а ответственность за их состояние в американских тюрьмах несет Вашингтон.
"Вашингтон знает о нашей готовности, и мы считаем, что нет необходимости в третьей стране для посредничества между Тегераном и Вашингтоном для обмена заключенными", заявил Рабиэи.
На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что Тегеран и Вашингтон обсуждают соглашение о возможности освобождения ветерана военно-морских сил США Майкла Уайта в обмен на гражданина Ирана, удерживаемого США. В марте Уайта временно выпустили из тюрьмы в рамках мероприятий по противодействию коронавирусной пандемии.
По некоторым данным, Иран удерживает не менее четырех американцев, в том числе бизнесмена американо-иранского происхождения Сиамака Намаза, его отца Бакера Намаза, а также защитника окружающей среды и предпринимателя Морада Тахбаза.
Иран заявляет, что Вашингтон держит в тюрьмах 20 иранцев.
В декабря 2019 года две страны, которые находятся в напряженных отношениях, обменялись заключенными - Тегеран освободил гражданина США Сюеа Вана, а в Иран из США вернулся удерживаемый до тех пор иранский ученый Масуд Солеймани.
Напомним, США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие.