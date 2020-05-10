США ніколи не дозволять Ірану виготовити ядерну зброю - Помпео

"Сімдесят п’ять років тому США та наші союзники об'єдналися, щоби позбавити світ від нацистів і їхньої ненависної ідеології. Сьогодні перед нами постав серйозний виклик для миру в регіональному вимірі з боку іншого злочинного режиму, і ми знову закликаємо міжнародне співтовариство приєднатися до нас, аби зупинити державу, яка є провідним спонсором антисемітизму у світі", наголошується у заяві.

США застосовуватимуть усі дипломатичні можливості задля продовження ембарго ООН на поставки зброї. Ми не приймемо їх статус-кво рівня насильства і терору і ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю, підкреслив Помпео.

Нагадаємо, США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію.