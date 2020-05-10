США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие - Помпео

"Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, которое является ведущим спонсором антисемитизма в мире", отмечается в заявлении.

США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия. Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие, подчеркнул Помпео.

Напомним, США пообещали Украине создавать издержки для России из-за агрессии.