США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие - Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану изготовить ядерное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственный департамент.
"Семьдесят пять лет назад США и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня перед нами предстал серьезный вызов для мира в региональном измерении со стороны другого преступного режима, и мы вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы остановить государство, которое является ведущим спонсором антисемитизма в мире", отмечается в заявлении.
США будут применять все дипломатические возможности для продления эмбарго ООН на поставки оружия. Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора и никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие, подчеркнул Помпео.
Напомним, США пообещали Украине создавать издержки для России из-за агрессии.