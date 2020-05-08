США пообещали Украине создавать издержки для России из-за агрессии

КИЕВ. 8 мая. УНН. США продолжат создавать издержи для России, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 мая, передает УНН со ссылкой на Госдеп.