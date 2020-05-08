США пообещали Украине создавать издержки для России из-за агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. США продолжат создавать издержи для России, в том числе посредством санкций, до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит оккупацию Крыма. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 мая, передает УНН со ссылкой на Госдеп.
В Вашингтоне высоко оценили дипломатию Киева в условиях продолжающейся агрессии России. Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Помпео также осудил действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19 для ограничения передвижения наблюдателей ОБСЕ и препятствования работе гуманитарных организаций на Донбассе.
Напомним, Кулеба обсудил с Помпео экономическое сотрудничество во время пандемии.