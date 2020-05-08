США пообіцяли Україні, що Росія нестиме витрати через агресію

У Вашингтоні високо оцінили дипломатію Києва в умовах триваючої агресії Росії. Держсекретар підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Помпео також засудив дії Росії та її довірених осіб по використанню пандемії COVID-19 для обмеження пересування спостерігачів ОБСЄ і перешкоджання роботі гуманітарних організацій на Донбасі.

Нагадаємо, Кулеба обговорив з Помпео економічну співпрацю під час пандемії.