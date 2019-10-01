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Іран засудив людину до смертної кари за шпигунство на користь США - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За словами представника судової влади, іранський суд засудив одну людину до смертної кари за шпигунство на користь Сполучених Штатів і засудив двох інших до десяти років в'язниці за той же злочин, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.

Іран засудив людину до смертної кари за шпигунство на користь США - ЗМІ

Також повідомляється, що четверта людина була засуджений до десяти років в'язниці за шпигунство на користь Британії. Про це заявив офіційний представник судової системи Голамхоссейн Есмаїлі на новинному веб-сайті судової системи Mizan.

"Одну людину було засуджено до смертної кари за шпигунство на користь Америки, але рішення було оскаржене", - повідомив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі.

За його словами, двоє інших людей отримали по 10 років за шпигунство на користь США.

Як повідомляв УНН, раніше Іран звинуватив США в розв'язанні кібервійни.

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