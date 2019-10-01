Іран засудив людину до смертної кари за шпигунство на користь США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. За словами представника судової влади, іранський суд засудив одну людину до смертної кари за шпигунство на користь Сполучених Штатів і засудив двох інших до десяти років в'язниці за той же злочин, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Також повідомляється, що четверта людина була засуджений до десяти років в'язниці за шпигунство на користь Британії. Про це заявив офіційний представник судової системи Голамхоссейн Есмаїлі на новинному веб-сайті судової системи Mizan.
"Одну людину було засуджено до смертної кари за шпигунство на користь Америки, але рішення було оскаржене", - повідомив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі.
За його словами, двоє інших людей отримали по 10 років за шпигунство на користь США.
Як повідомляв УНН, раніше Іран звинуватив США в розв'язанні кібервійни.