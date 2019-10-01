Иран осудил человека к смертной казни за шпионаж в пользу США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По словам представителя судебной власти, иранский суд приговорил одного человека к смертной казни за шпионаж в пользу США и приговорил двух других до десяти лет тюрьмы за то же преступление, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Также сообщается, что четвертый человек был приговорен к десяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом заявил официальный представитель судебной системы Голамхоссейн Эсмаили на новостном сайте судебной системы Mizan.
"Один человек был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу Америки, но решение было обжаловано", - сообщил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
По его словам, двое других людей получили по 10 лет за шпионаж в пользу США.
Как сообщал УНН, ранее Иран обвинил США в развязании кибервойны.