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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Іран звинуватив США в розв'язанні кібервійни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив Вашингтон в розв'язанні кібервійни. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю NBC, уривок з якого був розміщений в суботу на сайті телекомпанії. Повністю інтерв'ю вийде в ефір у неділю, передає УНН.

Іран звинуватив США в розв'язанні кібервійни

Заріфа попросили прокоментувати заяви американських розвідслужб про те, що Іран входить в число країн, що прагнуть втрутитися в президентські вибори, які пройдуть в США восени наступного року. “У нас немає переваг, щоб втручатися у ваші вибори. Ми не втручаємося у внутрішні справи інших країн, але йде кібервійна, США почали цю кібервійну, небезпечно і безвідповідально атакуючи наші ядерні об’єкти, що могло призвести до загибелі мільйонів людей”, — відповів глава іранського зовнішньополітичного відомства.

При цьому він нагадав про вірус Stuxnet, який імовірно був розроблений США і Ізраїлем, щоб нашкодити ядерній програмі Ірану.

Заріф також підкреслив, що “США не зможуть закінчити жодну війну, яку починають”.

Нагадаємо, раніше, у березні 2018 року, президент США Дональд Трамп оголосив “торгівельну війну” Китаю.

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