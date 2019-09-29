Иран обвинил США в развязывании кибервойны

Зарифа попросили прокомментировать заявления американских разведслужб о том, что Иран входит в число стран, стремящихся вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в США осенью следующего года. “У нас нет преимуществ, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна, США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов людей”, — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

При этом он напомнил о вирусе Stuxnet, который предположительно был разработан США и Израилем, чтобы навредить ядерной программе Ирана.

Зариф также подчеркнул, что “США не смогут закончить одну войну, которую начинают”.

Напомним, ранее, в марте 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил “торговую войну” Китая.