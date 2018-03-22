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Трамп оголосив “торгівельну війну” Китаю

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер доручив торговому представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення тарифів на імпорт китайських товарів у розмірі щонайменше у 50 млрд доларів для відшкодування ймовірного розкрадання американської інтелектуальної власності. Про це повідомили в четвер чиновники Білого дому, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Лайтхайзер і його відомство повинні будуть підготувати перелік китайських товарів, на які будуть поширені мита США, протягом 15 днів.

Підписавши розпорядження про тарифи, Трамп сказав журналістам, що воно “було першим з багатьох”.

Як повідомляв УНН, Лайтхайзер раніше заявив, що Вашингтон може тимчасово вивести поставки сталі та алюмінію з Європейського Союзу з-під дії ввізних мит, проте планує ввести додаткові торговельні обмежувальні заходи проти Китаю.

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