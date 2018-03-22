Трамп оголосив “торгівельну війну” Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп в четвер доручив торговому представнику Роберту Лайтхайзеру забезпечити введення тарифів на імпорт китайських товарів у розмірі щонайменше у 50 млрд доларів для відшкодування ймовірного розкрадання американської інтелектуальної власності. Про це повідомили в четвер чиновники Білого дому, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Лайтхайзер і його відомство повинні будуть підготувати перелік китайських товарів, на які будуть поширені мита США, протягом 15 днів.
Підписавши розпорядження про тарифи, Трамп сказав журналістам, що воно “було першим з багатьох”.
Як повідомляв УНН, Лайтхайзер раніше заявив, що Вашингтон може тимчасово вивести поставки сталі та алюмінію з Європейського Союзу з-під дії ввізних мит, проте планує ввести додаткові торговельні обмежувальні заходи проти Китаю.