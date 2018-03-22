Трамп объявил "торговую войну" Китаю

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18106 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23239 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68736 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77035 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102196 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109290 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116612 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121936 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133067 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Трамп объявил "торговую войну" Китаю

Трамп объявил "торговую войну" Китаю

Киев  •  УНН

 • 14204 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение тарифов на импорт китайских товаров в размере минимум в 50 млрд долларов для возмещения вероятного хищения американской интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в четверг чиновники Белого дома, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

Подписав распоряжение о тарифах, Трамп сказал журналистам, что оно "было первым из многих".

Как сообщал УНН, Лайтхайзер ранее заявил, что Вашингтон может временно вывести поставки стали и алюминия с ЕС из-под действия ввозных пошлин, однако планирует ввести дополнительные торговые ограничительные меры против Китая.

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