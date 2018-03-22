Трамп объявил "торговую войну" Китаю
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение тарифов на импорт китайских товаров в размере минимум в 50 млрд долларов для возмещения вероятного хищения американской интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в четверг чиновники Белого дома, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.
Подписав распоряжение о тарифах, Трамп сказал журналистам, что оно "было первым из многих".
Как сообщал УНН, Лайтхайзер ранее заявил, что Вашингтон может временно вывести поставки стали и алюминия с ЕС из-под действия ввозных пошлин, однако планирует ввести дополнительные торговые ограничительные меры против Китая.