Іран за тиждень захопив два нафтові танкери в Перській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. ВМС США заявили, що другий нафтовий танкер за останній тиждень був захоплений Іраном у водах Перської затоки, що є останньою ескалацією серії захоплень чи нападів на комерційні судна у водах Перської затоки з 2019 року. Про це пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
П'ятий флот ВМС США, що базується в Бахрейні, заявив, що нафтовий танкер Niovi під прапором Панами був захоплений іранським Корпусом вартових ісламської революції (IRGCN) о 06:20 за місцевим часом при проходженні через вузьку Ормузьку протоку.
Інцидент стався після того, як Іран у четвер захопив нафтовий танкер Advantage Sweet в Оманській затоці під прапором Маршаллових островів. Advantage Sweet утримується іранською владою в Бендер-Аббасі, повідомив у вівторок реєстр прапорів Маршаллових островів.
Фірма морської безпеки Ambrey заявила, що, на її думку, захоплення Advantage Sweet ВМС Ірану було відповіддю на недавнє захоплення за рішенням суду Сполученими Штатами нафтового вантажу на борту танкера Suez Rajan з Маршаллових островів.
Захоплений у середу нафтовий танкер Niovi прямував із Дубая до порту Фуджейра в ОАЕ, коли катери IRGCN змусили його змінити курс у бік іранських територіальних вод, повідомили ВМС.
Востаннє Niovi повідомляв про своє місце розташування о 02:31 за Грінвічем у середу біля узбережжя Омана в Ормузькій протоці з пунктом призначення у Фуджейрі, показали дані відстеження судів Refinitiv.
Згідно з базою даних судноплавства Міжнародної морської організації, власником Niovi є Grand Financing Co, а судном управляє грецька компанія Smart Tankers.
Доповнення
За даними аналітичної компанії Vortexa, близько п'ятої частини світової нафти та нафтопродуктів проходить через Ормузьку протоку, вузький прохід між Іраном та Оманом.
З 2019 року відбулася серія нападів на судна у стратегічних водах Перської затоки під час напруженості у відносинах між США та Іраном.
Непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном щодо відновлення ядерного пакту Ірану зі світовими державами 2015 року зайшли в глухий кут з вересня 2022 року через низку питань, включаючи жорстоке придушення Ісламською Республікою народних протестів, продаж Тегераном безпілотників росії та прискорення його ядерної програми.