Иран захватил танкер под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе

Военно-морской флот заявил, что захват Advantage Sweet военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана подрывает региональную безопасность и стабильность, и призвал Тегеран немедленно освободить танкер.

Корабль, нефтяной танкер Suezmax, построенный в 2012 году, подал сигнал бедствия во время захвата, говорится в заявлении ВМС.

Согласно базе данных судоходства Международной морской организации (IMO), Advantage Sweet принадлежит зарегистрированной в Китае компании SPDBFL No One Hundred & Eighty-Seven (Tianjin) Ship Leasing Co Ltd.

Его менеджером является Genel Denizcilik Nakliyati AS.

Военно-морской флот заявил, что за последние два года Иран незаконно захватил по меньшей мере пять коммерческих судов на Ближнем Востоке.

В ноябре Иран освободил два танкера под греческим флагом, которые он захватил в Персидском заливе в мае.