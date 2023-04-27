Иран захватил танкер под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В четверг ВМС США заявили, что Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе в международных водах, что стало последним в серии нескольких захватов коммерческих судов в водах Персидского залива за последние несколько лет, информирует Reuters, передает УНН.
Детали
Военно-морской флот заявил, что захват Advantage Sweet военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана подрывает региональную безопасность и стабильность, и призвал Тегеран немедленно освободить танкер.
Корабль, нефтяной танкер Suezmax, построенный в 2012 году, подал сигнал бедствия во время захвата, говорится в заявлении ВМС.
Согласно базе данных судоходства Международной морской организации (IMO), Advantage Sweet принадлежит зарегистрированной в Китае компании SPDBFL No One Hundred & Eighty-Seven (Tianjin) Ship Leasing Co Ltd.
Его менеджером является Genel Denizcilik Nakliyati AS.
Военно-морской флот заявил, что за последние два года Иран незаконно захватил по меньшей мере пять коммерческих судов на Ближнем Востоке.
Добавим
В ноябре Иран освободил два танкера под греческим флагом, которые он захватил в Персидском заливе в мае.