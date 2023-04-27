Іран захопив танкер під прапором Маршаллових островів у Перській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У четвер ВМС США заявили, що Іран захопив нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів в Оманській затоці в міжнародних водах, що стало останнім у серії кількох захоплень комерційних суден у водах Перської затоки за останні кілька років, інформує Reuters, передає УНН.
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Військово-морський флот заявив, що захоплення Advantage Sweet військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану підриває регіональну безпеку та стабільність, і закликав Тегеран негайно звільнити танкер.
Корабель, нафтовий танкер Suezmax, збудований у 2012 році, подав сигнал лиха під час захоплення, йдеться у заяві ВМС.
Згідно з базою даних судноплавства Міжнародної морської організації (IMO), Advantage Sweet належить зареєстрованій у Китаї компанії SPDBFL No One Hundred & Eighty-Seven (Tianjin) Ship Leasing Co Ltd.
Його менеджером є Genel Denizcilik Nakliyati AS.
Військово-морський флот заявив, що за останні два роки Іран незаконно захопив щонайменше п'ять комерційних судів на Близькому Сході.
Додамо
У листопаді Іран звільнив два танкери під грецьким прапором, які він захопив у Перській затоці у травні.