Іран захопив танкер під прапором Маршаллових островів у Перській затоці

Деталі

Військово-морський флот заявив, що захоплення Advantage Sweet військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану підриває регіональну безпеку та стабільність, і закликав Тегеран негайно звільнити танкер.

Корабель, нафтовий танкер Suezmax, збудований у 2012 році, подав сигнал лиха під час захоплення, йдеться у заяві ВМС.

Згідно з базою даних судноплавства Міжнародної морської організації (IMO), Advantage Sweet належить зареєстрованій у Китаї компанії SPDBFL No One Hundred & Eighty-Seven (Tianjin) Ship Leasing Co Ltd.

Його менеджером є Genel Denizcilik Nakliyati AS.

Військово-морський флот заявив, що за останні два роки Іран незаконно захопив щонайменше п'ять комерційних судів на Близькому Сході.

Додамо

У листопаді Іран звільнив два танкери під грецьким прапором, які він захопив у Перській затоці у травні.