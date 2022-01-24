Іран відкинув звільнення американських ув'язнених як попередню умову ядерних переговорів із США

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"Іран ніколи не приймав жодних попередніх умов... Коментарі офіційного представника США про звільнення американських ув'язнених в Ірані призначені для внутрішнього використання", - заявив на щотижневій пресконференції офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

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Провідний переговорник США з ядерних питань заявив агентству Reuters у неділю, що Сполучені Штати навряд чи укладуть угоду з Іраном про відновлення ядерного пакту, якщо Тегеран не звільнить чотирьох громадян США, яких, за словами Вашингтона, він тримає у заручниках.

Державне інформаційне агентство Ірану IRNA повідомило раніше у понеділок, що попередні умови, поставлені спецпосланцем США щодо Ірану Робертом Маллі, уповільнять ядерні переговори у Відні.

Проте Хатібзаде заявив, що Тегеран і Вашингтон можуть досягти "довгострокової угоди з обох різних шляхів (переговори у Відні та обміну полоненими), якщо інша сторона матиме бажання".

"Іранці, які перебувають у в'язницях США, перебувають там зі сфабрикованих причин, але громадяни США були засуджені в Ірані", - сказав Хатібзаде.

Доповнення

Іран веде переговори зі світовими державами з квітня про відновлення угоди. У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп розірвав угоду та знову ввів жорсткі санкції проти Тегерана, що спонукало Іран поступово порушувати обмеження угоди за своєю ядерною програмою.

Але після восьми раундів переговорів найгострішими питаннями залишаються швидкість і масштаби зняття санкцій з Тегерана, зокрема вимога Ірану про гарантії США щодо відсутності подальших каральних кроків, а також те, як і коли відновити обмеження на ядерну роботу Ірану.

Іран неодноразово заявляв, що готовий до повноцінного обміну полоненими зі Сполученими Штатами, які вже давно вимагають від Тегерана звільнення громадян США, які, за його словами, є політичними ув'язненими.

Тегеран, який заперечує, що утримує людей з політичних мотивів, звинуватив багатьох іноземців та подвійних громадян у своїх в'язницях у шпигунстві. Тегеран заявляє, що іранців, затриманих у США, переважно за порушення санкцій, несправедливо утримують.

У минулому обидві сторони здійснювали обмін полоненими. Ветеран ВМС Майкл Уайт, затриманий у 2018 році, повернувся додому в червні 2020 року в обмін на те, що Сполучені Штати дозволили ірано-американському лікареві Маджіду Тахері відвідати Іран. Уайт повідомив, що заразився COVID-19, перебуваючи під вартою.

У грудні 2018 року Вашингтон і Тегеран працювали над обміном полоненими, в ході якого Іран звільнив громадянина США Сіює Вана, який три роки перебував під вартою за звинуваченням у шпигунстві, а США звільнили іранця Масуда Сулеймані, якого звинуватили в порушенні санкцій США стосовно Ірану.