МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 16625 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 37774 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 59908 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 94047 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 54324 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 46560 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33883 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
7 березня, 13:30 • 40946 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Іран продовжує експорт нафти з термінала на острові Харг попри авіаудари

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Супутники зафіксували завантаження танкерів на ключовому терміналі після атак. Тегеран використовує приховані маршрути для збереження темпів постачання.

Іран продовжує експорт нафти з термінала на острові Харг попри авіаудари

Супутникові знімки підтвердили продовження операцій із завантаження нафти на іранському терміналі острова Харг лише через тиждень після початку повітряних атак США та Ізраїлю. Дані європейської системи Copernicus зафіксували активну роботу ключового експортного хаба, що свідчить про спроби Тегерана зберегти темпи постачання енергоносіїв у період загострення воєнного конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

На знімках, отриманих у суботу, зафіксовано два надвеликі танкери класу VLCC, кожен з яких здатний перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, пришвартовані біля вантажних причалів.

Окрім них, на південь та схід від острова на якорі перебували ще п’ять танкерів VLCC та два судна класу Suezmax.

США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий

Наразі відсутність свіжих супутникових даних не дає змоги точно підтвердити, чи продовжуються операції в ці хвилини, проте наявна активність свідчить про функціонування критичної інфраструктури.

Моніторинг завантаження та логістичні маршрути

Паралельно з операціями на Харзі, Іран завантажує сиру нафту з термінала Джаск, розташованого на східному краю Ормузької протоки. За даними сервісу Tankertrackers.com, танкери продовжують проходити через протоку у великих обсягах, попри високі безпекові ризики.

Більшість суден, пов’язаних з іранським експортом, зазвичай не передають сигнали про своє місцезнаходження протягом перших десяти днів рейсу, що є стандартною практикою приховування маршрутів поставок.

Стратегічне значення експорту в умовах конфлікту

Аналітики наголошують, що безперебійне постачання нафти є критично важливим для фінансування оборонних спроможностей Ірану під час триваючих обстрілів.

Використання термінала Джаск як альтернативного майданчика дозволяє країні диверсифікувати шляхи вивозу сировини та зменшити залежність від вразливого острова Харг. Міжнародні спостерігачі продовжують відстежувати рух танкерів, намагаючись оцінити реальний вплив авіаударів на економічний потенціал Тегерана.

Нові атаки і нафта по $100 - що відомо про війну на Близькому Сході на ранок

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран