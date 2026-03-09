Іран продовжує експорт нафти з термінала на острові Харг попри авіаудари
Супутники зафіксували завантаження танкерів на ключовому терміналі після атак. Тегеран використовує приховані маршрути для збереження темпів постачання.
Супутникові знімки підтвердили продовження операцій із завантаження нафти на іранському терміналі острова Харг лише через тиждень після початку повітряних атак США та Ізраїлю. Дані європейської системи Copernicus зафіксували активну роботу ключового експортного хаба, що свідчить про спроби Тегерана зберегти темпи постачання енергоносіїв у період загострення воєнного конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
На знімках, отриманих у суботу, зафіксовано два надвеликі танкери класу VLCC, кожен з яких здатний перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, пришвартовані біля вантажних причалів.
Окрім них, на південь та схід від острова на якорі перебували ще п’ять танкерів VLCC та два судна класу Suezmax.
Наразі відсутність свіжих супутникових даних не дає змоги точно підтвердити, чи продовжуються операції в ці хвилини, проте наявна активність свідчить про функціонування критичної інфраструктури.
Моніторинг завантаження та логістичні маршрути
Паралельно з операціями на Харзі, Іран завантажує сиру нафту з термінала Джаск, розташованого на східному краю Ормузької протоки. За даними сервісу Tankertrackers.com, танкери продовжують проходити через протоку у великих обсягах, попри високі безпекові ризики.
Більшість суден, пов’язаних з іранським експортом, зазвичай не передають сигнали про своє місцезнаходження протягом перших десяти днів рейсу, що є стандартною практикою приховування маршрутів поставок.
Стратегічне значення експорту в умовах конфлікту
Аналітики наголошують, що безперебійне постачання нафти є критично важливим для фінансування оборонних спроможностей Ірану під час триваючих обстрілів.
Використання термінала Джаск як альтернативного майданчика дозволяє країні диверсифікувати шляхи вивозу сировини та зменшити залежність від вразливого острова Харг. Міжнародні спостерігачі продовжують відстежувати рух танкерів, намагаючись оцінити реальний вплив авіаударів на економічний потенціал Тегерана.
