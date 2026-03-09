Иран продолжает экспорт нефти с терминала на острове Харг, несмотря на авиаудары
Киев • УНН
Спутники зафиксировали загрузку танкеров на ключевом терминале после атак. Тегеран использует скрытые маршруты для сохранения темпов поставок.
Спутниковые снимки подтвердили продолжение операций по загрузке нефти на иранском терминале острова Харг всего через неделю после начала воздушных атак США и Израиля. Данные европейской системы Copernicus зафиксировали активную работу ключевого экспортного хаба, что свидетельствует о попытках Тегерана сохранить темпы поставок энергоносителей в период обострения военного конфликта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
На снимках, полученных в субботу, зафиксированы два сверхбольших танкера класса VLCC, каждый из которых способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, пришвартованные у грузовых причалов.
Кроме них, к югу и востоку от острова на якоре находились еще пять танкеров VLCC и два судна класса Suezmax.
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен08.03.26, 12:23 • 33859 просмотров
В настоящее время отсутствие свежих спутниковых данных не позволяет точно подтвердить, продолжаются ли операции в эти минуты, однако имеющаяся активность свидетельствует о функционировании критической инфраструктуры.
Мониторинг загрузки и логистические маршруты
Параллельно с операциями на Харге, Иран загружает сырую нефть с терминала Джаск, расположенного на восточной оконечности Ормузского пролива. По данным сервиса Tankertrackers.com, танкеры продолжают проходить через пролив в больших объемах, несмотря на высокие риски безопасности.
Большинство судов, связанных с иранским экспортом, обычно не передают сигналы о своем местонахождении в течение первых десяти дней рейса, что является стандартной практикой сокрытия маршрутов поставок.
Стратегическое значение экспорта в условиях конфликта
Аналитики подчеркивают, что бесперебойные поставки нефти критически важны для финансирования оборонных возможностей Ирана во время продолжающихся обстрелов.
Использование терминала Джаск как альтернативной площадки позволяет стране диверсифицировать пути вывоза сырья и уменьшить зависимость от уязвимого острова Харг. Международные наблюдатели продолжают отслеживать движение танкеров, пытаясь оценить реальное влияние авиаударов на экономический потенциал Тегерана.
Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро09.03.26, 08:41 • 4348 просмотров