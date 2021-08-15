Іран на тиждень запроваджує локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Іран запровадить шестиденний “загальний карантин” у містах по всій країні після старту 5 хвилі коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Закритими будуть всі ринки та державні офіси, а також кінотеатри, спортзали та ресторани у всіх іранських містах.
Локдаун розпочнеться в понеділок, 16 серпня, і триватиме до суботи.
Національна оперативна група з коронавірусу, яка видала це рішення, також наказала заборонити в’їзд між усіма іранськими містами з неділі по п’ятницю.
Іран за один день повідомив про 466 смертей та 29 700 нових випадків захворювання на коронавірус. Це призвело до того, що загальна кількість загиблих від пандемії досягла 97 208, а загальна кількість підтверджених випадків - 4 389 085.
Нагадаємо
В Ірані щоденно реєструють більше 40 тисяч випадків під час 5 хвилі коронавірусу.