П'ята хвиля COVID-19 в Ірані: в країні щоденно реєструють більше 40 тисяч випадків

Деталі

Кількість щоденних випадків захворювання коронавірусом сягає більше 42 тисяч щодня, через п'яту хвилю COVID-19 в Ірані, який постраждав від цієї хвороби сильніше, ніж будь-яка інша країна Близького Сходу.

"Пандемія - проблема номер один Ірану на сьогоднішній день... Число інфікованих і загиблих воістину трагічно... Це нагальне питання, яке необхідно стримувати", - сказав аятолла Алі Хаменеї в телезверненні.

У середу міністерство охорони здоров'я Ірану повідомило про 42 541 новий випадок за останні 24 години, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 4 281 217 осіб. Смертність зросла на 536 до 95 647 осіб, у чому міністерство звинувачує більш заразний варіант "Дельта".

Хаменеї, який в січні заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва, заявивши, що уряд повинен "активізувати зусилля як по імпорту, так і з виробництва вітчизняних вакцин".

Громадяни Ірану звинувачують духовенство країни в повільності з вакцинацією людей: тільки близько 4% з 83 мільйонів населення були повністю вакциновані.

Влада заявила, що в найближчі тижні число щоденних смертей може досягти 800 осіб.

Доповнення

Іран звинувачує США в тому, що вони перешкоджають закупівелям та постачанню вакцин з інших країн.

Продовольство, медикаменти та інші гуманітарні товари не підпадають під санкції США, знову введені відносно Тегерана в 2018 році після того, як тодішній президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди Ірану 2015 року зі шістьма світовими державами.