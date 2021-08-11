П'ята хвиля COVID-19 в Ірані: в країні щоденно реєструють більше 40 тисяч випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що пандемія COVID-19 є "проблемою номер один" для країни і її необхідно терміново приборкати, і закликав активізувати зусилля по імпорту та виробництву вакцин. Про це з посиланням на Reuters, інформує УНН.
Деталі
Кількість щоденних випадків захворювання коронавірусом сягає більше 42 тисяч щодня, через п'яту хвилю COVID-19 в Ірані, який постраждав від цієї хвороби сильніше, ніж будь-яка інша країна Близького Сходу.
"Пандемія - проблема номер один Ірану на сьогоднішній день... Число інфікованих і загиблих воістину трагічно... Це нагальне питання, яке необхідно стримувати", - сказав аятолла Алі Хаменеї в телезверненні.
У середу міністерство охорони здоров'я Ірану повідомило про 42 541 новий випадок за останні 24 години, в результаті чого загальна кількість хворих досягла 4 281 217 осіб. Смертність зросла на 536 до 95 647 осіб, у чому міністерство звинувачує більш заразний варіант "Дельта".
Хаменеї, який в січні заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва, заявивши, що уряд повинен "активізувати зусилля як по імпорту, так і з виробництва вітчизняних вакцин".
Громадяни Ірану звинувачують духовенство країни в повільності з вакцинацією людей: тільки близько 4% з 83 мільйонів населення були повністю вакциновані.
Влада заявила, що в найближчі тижні число щоденних смертей може досягти 800 осіб.
Доповнення
Іран звинувачує США в тому, що вони перешкоджають закупівелям та постачанню вакцин з інших країн.
Продовольство, медикаменти та інші гуманітарні товари не підпадають під санкції США, знову введені відносно Тегерана в 2018 році після того, як тодішній президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди Ірану 2015 року зі шістьма світовими державами.