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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 18:35 • 139199 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Иран на неделю вводит локдаун

Иран на неделю вводит локдаун

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Иран введет шестидневный “общий карантин” в городах по всей стране после старта 5 волны коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Закрытыми будут все рынки и государственные офисы, а также кинотеатры, спортзалы и рестораны во всех иранских городах.

Локдаун начнется в понедельник, 16 августа, и продлится до субботы.

Национальная оперативная группа из коронавируса, выдавшего это решение, также приказала запретить въезд между всеми иранскими городами с воскресенья по пятницу.

Иран за один день сообщил о 466 смертей и 29 700 новых случаев заболевания коронавирус. Это привело к тому, что общее число погибших от пандемии достигла 97 208, а общее количество подтвержденных случаев - 4389085.

Напомним

В Иране ежедневно регистрируют более 40 000 случаев во время 5 волны коронавируса.

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