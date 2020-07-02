Іран готовий виплатити компенсацію сім’ям загиблих в авіакатастрофі під Тегераном
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Швеція заявила, що Іран готовий виплатити компенсацію сім’ям загиблих, які були в українському літаку, який збили під Тегераном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.
“Міністр закордонних справ Швеції заявив, що Тегеран погодився виплатити компенсації сім'ям іноземних жертв… українського пасажирського літака, який був збитий під Тегераном у січні”, - повідомили у ЗМІ.
ЗМІ нагадали, що Ісламська республіка визнала, що її сили випадково збили київський літак.
"Ми підписали угоду про взаєморозуміння, згідно з яким будемо вести перемовини з Іраном щодо компенсації збитків, компенсацій найближчим родичам загиблих", - заявила міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде.
Вона зазначила, що домовленості були досягнуті після перемовин з Іраном та країнами, громадяни яких постраждали. Досі невідомо, які саме суми будуть виплачуватись.
Нагадаємо, Київ вестиме перемовини з Тегераном щодо компенсацій від імені постраждалих країн.
Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.