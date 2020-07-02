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Авіакастрофа в Ірані: Київ вестиме перемовини з Тегераном щодо компенсацій від імені постраждалих країн

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Ісламською Республікою Іран. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

“Сьогодні країни Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Ісламською Республікою Іран”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що ідея Меморандуму належала Україні.

“Я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, бо тепер ми формалізували спільний підхід у міждержавних переговорах щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака”, — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, держави будуть виступати єдиним фронтом і допомагати одна одній як група країн, які постраждали. Україна буде голосом цієї групи.

“Документ визначає нашу державу Речником , що означає, що саме Україна від імені групи буде вести перемовини з Іраном... Іран понесе всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив. Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що Київ прагне забезпечити максимально швидке і неупереджене технічне розслідування причин катастрофи збитого Іраном українського літака.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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