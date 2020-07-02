Авиакастрофе в Иране Киев будет вести переговоры с Тегераном относительно компенсаций от имени пострадавших стран

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 22665 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 36002 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 107170 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116356 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120365 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156673 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118333 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146012 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104693 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102928 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 100304 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 82330 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 67533 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 95104 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 36532 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 117564 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 156673 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 146012 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 396308 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 346567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 8341 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 13407 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 93332 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109622 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137547 просмотра
Актуальное
Авиакастрофе в Иране Киев будет вести переговоры с Тегераном относительно компенсаций от имени пострадавших стран

Авиакастрофе в Иране Киев будет вести переговоры с Тегераном относительно компенсаций от имени пострадавших стран

Киев  •  УНН

 • 16304 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея Меморандума принадлежала Украине.

"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Так, государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы.

"Документ определяет наше государство Спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном ... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", - добавляется в сообщении.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев стремится обеспечить максимально быстрое и беспристрастное техническое расследование причин катастрофы сбитого Ираном украинского самолета.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы