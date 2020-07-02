Авиакастрофе в Иране Киев будет вести переговоры с Тегераном относительно компенсаций от имени пострадавших стран
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Сегодня страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что идея Меморандума принадлежала Украине.
"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Так, государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы.
"Документ определяет наше государство Спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном ... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", - добавляется в сообщении.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев стремится обеспечить максимально быстрое и беспристрастное техническое расследование причин катастрофы сбитого Ираном украинского самолета.
Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.